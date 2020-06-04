CES 2021 пройдет в стандартном формате

В этом году большинство выставок и презентаций были закрыты из-за пандемии коронавируса, так что многие организаторы, которые на этом зарабатывают деньги, сильно пострадали. Более того, крупным компаниям, которые хотели показать свои новые продукты всему миру, было намного сложнее рекламировать свои гаджеты, так как нужно было думать над новыми вариантами рекламы. Благо, ситуация немного наладилась и организаторы выставки CES 2021 обещают, что их конференция будет полностью готова к приему гостей. Да, организаторы сообщили, что будут приняты все меры для того, чтобы пользователи, которые будут посещать мероприятие, не заболели вирусом, но это все и так понятно. Главное, что выставки потихоньку начинают запускать, а это круто.