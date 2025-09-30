CMF представила долгоиграющие наушники Headphone Pro

CMF, бренд компании Nothing, выпускающий недорогие устройства, который вскоре станет самостоятельной дочерней компанией, выпустил свои первые полноразмерные беспроводные наушники. Модель CMF Headphone Pro получила фирменное колёсико управления, плюс CMF сделала ставку на мягкие линии с круглыми амбушюрами. Стоимость новинки составляет 99 долларов — значительно дешевле по сравнению с Nothing Headphone 1 за 299 долларов, при этом модель CMF предлагает больше возможностей для персонализации. Наушники доступны в тёмно-сером, светло-зелёном и светло-сером цветах, а за 25 долларов можно приобрести сменные амбушюры ярко-оранжевого или светло-зелёного цвета для контрастного акцента.

Как и Nothing Headphone 1, новинка отказалась от сенсорных панелей в пользу тактильных кнопок, которые легко нащупать вслепую. С одной стороны корпуса находится круглая кнопка питания и Bluetooth, с другой — настраиваемая кнопка действия. Основное управление возложено на многофункциональное колесико, с помощью которого регулируется громкость, настраивается воспроизведение контента и многое другое. Дополнительно предусмотрен уникальный регулятор Energy Slider, позволяющий быстро менять баланс баса и высоких частот без открытия приложения для ручных настроек эквалайзера. Также CMF Headphone Pro оснащены адаптивным активным шумоподавлением, которое автоматически подстраивает уровень фильтрации в зависимости от интенсивности внешних шумов, но это заметно влияет на автономность.
