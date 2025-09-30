CMF представила долгоиграющие наушники Headphone Pro

Как и Nothing Headphone 1, новинка отказалась от сенсорных панелей в пользу тактильных кнопок, которые легко нащупать вслепую. С одной стороны корпуса находится круглая кнопка питания и Bluetooth, с другой — настраиваемая кнопка действия. Основное управление возложено на многофункциональное колесико, с помощью которого регулируется громкость, настраивается воспроизведение контента и многое другое. Дополнительно предусмотрен уникальный регулятор Energy Slider, позволяющий быстро менять баланс баса и высоких частот без открытия приложения для ручных настроек эквалайзера. Также CMF Headphone Pro оснащены адаптивным активным шумоподавлением, которое автоматически подстраивает уровень фильтрации в зависимости от интенсивности внешних шумов, но это заметно влияет на автономность.