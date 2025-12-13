Наушники Baseus Inspire XP1 выпустили в России

В российской продаже появились беспроводные TWS-наушники Baseus Inspire XP1, которые оценены в 13 тысяч рублей. Новинка характеризуется двухслойными 10-мм динамиками, настройкой Bose, поддержкой технологии Dolby Audio, фирменными алгоритмами SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0 для усиления басов и адаптации звука, системой шумоподавления с эффективностью 50 дБ , шестью микрофонами с поддержкой ИИ для качественной передачи голоса во время телефонных разговоров, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 8 часов или до 45 часов с с учетом зарядного футляра и с выключенной ANC.