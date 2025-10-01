Наушники HUAWEI FreeBuds 7i выпустили в России

Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу беспроводные наушники FreeBuds 7i, которые оценены в 8 тысяч рублей. Однако до 31 октября новинка будет доступна со скидкой в 500 рублей. Напомним, что наушники оснащаются 11-мм динамиком с четырьмя магнитами, обновлённой системой интеллектуального динамического шумоподавления Intelligent Dynamic Noise Cancellation 4.0 с эффективностью до 28 дБ, тремя микрофонами, отдельным микрофоном костной проводимости, алгоритмами для снижения шума во время телефонных звонков до 90 дБ, четырьмя комплектами амбушюр, временем автономной работы до 8 часов или 35 часов с учетом зарядного футляра и с выключенном шумоподавлении, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с функцией сопряжения с несколькими устройствами, датчиком приближения и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.