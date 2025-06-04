Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома

Оголовье с регулируемой длиной, диапазон позволит их использовать как взрослым, так и подросткам. Основная часть обтянута экокожей со стежком по периметру и мягким наполнителем внутри. Все элементы из пластика, сборка проведена качественно.
Чашки овальной формы, соединяются с оголовьем жестко. Место соединение прочное и с запасом по прочности. Амбушюры из экокожи с пенным наполнителем с памятью формы.
На левой чаше поворотный механизм с гибкой ножкой микрофона. Можно выбирать удобное положение и убирать его в тех сценариях когда не требуется передача голоса.
Органы управления у Rapoo H150S перенесены на пульт. Тут механическая кнопка отключения микрофона и поворотный регулятор оголовья.
Кабель без дополнительной оплетки. Длина 1.7 метра. Используется универсальный USB-интерфейс.
При этом использование USB сохраняет качество при эксплуатации на разных операционных системах и независимо от качества звуковой карты, установленной в системе. Установка драйвера для работы не потребовалась, определялись автоматически, включая и возможность использования с программами для стриминговых трансляций и видеосвязи.
Микрофон всенаправленный без системы шумоподавления. Голос передает чистым, подойдет под разные типы задач.