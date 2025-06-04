Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома

Изучаемая сегодня гарнитура Rapoo H150S ориентирована на использование в офисе и дома. Из ее особенностей выделяются быстрая настройка и поддержка разных типов устройств и операционных систем, всенаправленный микрофон с высокой чувствительностью.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со строгим оформлением. Внутри зафиксированы на пластиковой подложке. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение под эксплуатацию в условиях офиса. Строгий стиль, отсутствие броских элементов, подсветки и матовый черный.

Оголовье с регулируемой длиной, диапазон позволит их использовать как взрослым, так и подросткам. Основная часть обтянута экокожей со стежком по периметру и мягким наполнителем внутри. Все элементы из пластика, сборка проведена качественно.

Чашки овальной формы, соединяются с оголовьем жестко. Место соединение прочное и с запасом по прочности. Амбушюры из экокожи с пенным наполнителем с памятью формы.

На левой чаше поворотный механизм с гибкой ножкой микрофона. Можно выбирать удобное положение и убирать его в тех сценариях когда не требуется передача голоса.

Органы управления у Rapoo H150S перенесены на пульт. Тут механическая кнопка отключения микрофона и поворотный регулятор оголовья.

Кабель без дополнительной оплетки. Длина 1.7 метра. Используется универсальный USB-интерфейс.

Тесты

В гарнитуре установлены 40 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Звуковая сцена с акцентированием высоких частот, отлично себя показала при общении в мессенджерах и Zoom. В свободное врем от общения использовалась для прослушивания аудиокниг со стриминговых сервисов. Ровный и чистый звук.

При этом использование USB сохраняет качество при эксплуатации на разных операционных системах и независимо от качества звуковой карты, установленной в системе. Установка драйвера для работы не потребовалась, определялись автоматически, включая и возможность использования с программами для стриминговых трансляций и видеосвязи.

Итоги

Микрофон всенаправленный без системы шумоподавления. Голос передает чистым, подойдет под разные типы задач.Rapoo H150S – разговорная гарнитура для дома и офиса с проводным подключением, выполненная в строгом стиле.