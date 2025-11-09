Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники

Сборка на хорошем уровне, гарнитура производит приятное впечатление. Вес 342 грамма.
Оголовье со стальной основой. Мягкий наполнитель и обшивка экокожей со строчкой по краю. Поддерживается регулировка длины оголовья для подбора удобной посадки на голове.
Чашки крепятся на металлических ножках с возможностью изменения угла наклона. За счет этого чашки не будут давить на голову и при этом оптимально прижимается к ушам, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.
Форма у чашек овальная. Выполнены из пластика, за счет окраски в тот же цвет что и держатель смотрятся как металлические, визуально улучшая внешние впечатления от гарнитуры.
Микрофон у Rapoo VH800 съемный, выполнен на гибкой ножке. Если не требуется общение в мессенджерах его можно снять облегчив конструкцию, также без него удобнее носить на улице.
Заряжаются через разъем USB-C. Рядом с ним переключатель режима работы подсветки, поворотный регулятор громкости, переключатель типа соединения, механическая кнопка выключения.
На внешней стороне кольцевая подсветка по периметру. Акцентная реализация без вычурности и простое отключение. Помимо этого подсвечивается логотип игрового бренда по центру чашек.
Амбушюры из мягкой экокожи. Большая глубина и комфортный обхват ушей. Внутри наполнитель с памятью формы.
Автономную работу обеспечивает заряжаемый аккумулятор. В зависимости от режима работы время автономной работы составляет более 30 часов, эта неделя в типовом режиме эксплуатации.
За звук в них отвечают 40 мм динамики. Звуковая сцена сбалансированная с хорошей детализацией. В сетевых шутерах, а тесты велись в Arc Raiders и Escape form Tarkov, давали хорошее позиционирование. Дают объем и возможность насладиться спецэффектами. Не подкачают при прослушивании аудиокниг, музыки на улице или в транспорте.