Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники

Беспроводная гарнитура Rapoo VH800 поддерживает два варианта беспроводного соединения по Bluetooth 5.2 и частоте 2.4 ГГц с подключением к системе передатчика. Всенаправленны микрофон с шумоподавлением обеспечит кристально чистый звук для общения с командой. Эргономичная конструкция с регулируемым оголовьем с подсветкой RGB.

Обзор Rapoo VH800

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает интерфейсный кабель, микрофон, передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Это полноразмерные наушники закрытого типа. В оформлении используется мягкая цветовая схема с преобладанием серого цвета, а в качестве материалов пластик и металл.

Сборка на хорошем уровне, гарнитура производит приятное впечатление. Вес 342 грамма.

Оголовье со стальной основой. Мягкий наполнитель и обшивка экокожей со строчкой по краю. Поддерживается регулировка длины оголовья для подбора удобной посадки на голове.

Чашки крепятся на металлических ножках с возможностью изменения угла наклона. За счет этого чашки не будут давить на голову и при этом оптимально прижимается к ушам, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.

Форма у чашек овальная. Выполнены из пластика, за счет окраски в тот же цвет что и держатель смотрятся как металлические, визуально улучшая внешние впечатления от гарнитуры.

Микрофон у Rapoo VH800 съемный, выполнен на гибкой ножке. Если не требуется общение в мессенджерах его можно снять облегчив конструкцию, также без него удобнее носить на улице.

Заряжаются через разъем USB-C. Рядом с ним переключатель режима работы подсветки, поворотный регулятор громкости, переключатель типа соединения, механическая кнопка выключения.

На внешней стороне кольцевая подсветка по периметру. Акцентная реализация без вычурности и простое отключение. Помимо этого подсвечивается логотип игрового бренда по центру чашек.

Амбушюры из мягкой экокожи. Большая глубина и комфортный обхват ушей. Внутри наполнитель с памятью формы.

Тесты

Полноценная поддержка двух вариантов беспроводного соединения, это Bluetooth 5.2 и радиочастота 2.4 ГГц. Универсальность и возможность эксплуатации с разными типами устройств, включая планшеты и игровые консоли. Для работы на радиочастоте необходимо будет подключить к системе комплектный адаптер, выполненный в формате флешки.

Автономную работу обеспечивает заряжаемый аккумулятор. В зависимости от режима работы время автономной работы составляет более 30 часов, эта неделя в типовом режиме эксплуатации.

За звук в них отвечают 40 мм динамики. Звуковая сцена сбалансированная с хорошей детализацией. В сетевых шутерах, а тесты велись в Arc Raiders и Escape form Tarkov, давали хорошее позиционирование. Дают объем и возможность насладиться спецэффектами. Не подкачают при прослушивании аудиокниг, музыки на улице или в транспорте.

Итоги

Rapoo VH800 – беспроводные игровые наушники с двумя вариантами соединения, композитная 40 мм мембрана, подсветка с отключением, съемный микрофон с шумоподавлением, длительным временем автономной работы, зарядкой по USB Type-C.
