Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением

Игровые наушники Оклик HS-L305G оснащены 50 мм динамиками, микрофоном с чистой передачей голоса, выполненные в эргономичном дизайне с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами. Относится эта модель к доступному ценовому сегменту.

Обзор Оклик HS-L305G

Комплектация

Коробка из плотного картона с эффектным оформлением. Комплект включает съемный микрофон, руководство пользователя.

Внешний вид

Классическое исполнение для наушников закрытого типа. Чашки овальной формы и широкое оголовье.

Для крепления чашек используются стальные скобы, окрашенные в красный цвет. С помощью них идет регулировка длины оголовья, а также они позволяют складывать чашки, уменьшая габариты и упрощая перевозку.

Само оголовье обтянуто экокожей с мягким наполнителем внутри. Качество исполнения хорошее, конструкция прочная.

На внешней стороне чашек металлическая сетка, за которой скрывается подсвечиваемое изображение дракона.

На левой чаше сбоку тумблер управления микрофоном. Стильный регулятор красного цвета, отвечающий за управление громкостью. Органы управления хорошо определяются не снимая наушники с головы.

Амбушюры тканевые, дышащие. Внутри пена с памятью формы, восстанавливающаяся после снятия. Используемый материал приятен тактильно и не создает проблем с запотеванием при эксплуатации в теплом помещении.

Подключается Оклик HS-L305G при помощи кабеля с тканевой оплеткой длиной 2 метра. Два разъема, это 4-пиновый аудиоджек и USB, используемый только для подачи питания для подсветки.

Микрофон съемный. Гибкая ножка с капсюлем. Фиксируется надежно, а возможность снятия удобна для тех кто использует его только эпизодически.

Тесты

Универсальный интерфейс, используемый для подключения, позволяет использовать с разным типом устройств, включая игровые консоли. При этом важно отметить, что подключение USB-разъема не обязательно для работы и отвечает оно только за работу подсветки на чашках.

Посадка на голове удобная. Не сдавливает, чувства дискомфорта при длительном ношении нет. Обеспечивается пассивная звукоизоляция. Длина кабеля в 2 метра даст возможность сесть на расстоянии от системного блока, ноутбука или консоли.

Звук сдержанный. Высокие частоты немного прижаты, бас мягок и есть детализация по середине. По ощущениям у звуковой сцены объем, не было проблем при позиционировании в Escape from Tarkov и Arc Raiders. Микрофон даст возможность координировать действия с командой, передавала голос чистым.

Итоги

Оклик HS-L305G – недорогая игровая гарнитура с проводным подключением, эргономичной конструкцией, съемным микрофоном, тканевыми амбушюрами.
