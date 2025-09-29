Представлены наушники CMF Headphone Pro

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью CMF Headphone Pro, которая оценена в 100 евро. Новинка характеризуется 40-миллиметровыми динамическими драйверами, поддержкой кодеков AAC, SBC и LDAC, сертификацией Hi-Res Audio, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до 40 дБ, микрофонами с ENC для лучшей слышимости во время голосовых вызовов, режимом прозрачности, временем автономной работы до 100 часов без шумоподавления, поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 5 часов работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, режимом низкой задержки с откликом 120 мс, массой 283 грамма и защитой от брызг в соответствии со степенью IPX2.

