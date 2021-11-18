COLORFUL представляет видеокарту серии iGame GeForce RTX Customization

Colourful Technology Company Limited, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универсальных игр, мультимедийных решений и высокопроизводительных хранилищ, представляет графические карты серии iGame GeForce RTX Customization Series, которые предлагают энтузиастам ПК настраивать свои собственные видеокарты COLORFUL GeForce RTX. Создайте свой собственный дизайн и сделайте его единственным в своем роде. Эта уникальная видеокарта позволяет пользователям полностью настраивать заднюю панель. Видеокарта поставляется с двумя задними панелями, на которых используется магнитный механизм блокировки для легкой разборки и настройки.

Цветные видеокарты iGame GeForce RTX Customization Series отличаются фантастическим дизайном кожуха - смесь фиолетового и зеленого оттенков в градиентном цвете, придающая им превосходный вид. Графические карты COLORFUL iGame GeForce RTX Customization Series оснащены двумя осевыми вентиляторами с конструкцией воздуховода, которая позволяет потоку воздуха проходить через радиатор, улучшая отвод тепла и поток воздуха внутри корпуса. Задняя панель видеокарты - это идеальное место для пользователей, которые могут раскрыть свой творческий потенциал и создать полностью настраиваемую и персонализированную видеокарту.

Vultune COLORFUL iGame GeForce RTX Customization Series поставляется с двумя задними панелями - матовой алюминиевой задней панелью серебристого цвета и пустой алюминиевой задней панелью белого цвета. Обе задние панели снимаются с помощью магнитного фиксирующего механизма, что упрощает замену задних панелей.

В комплект поставки iGame GeForce RTX Customization Series входит пара наклеек в стиле Vultune, которые создают уникальный блеск. Пользователи могут легко настроить и создать свою собственную наклейку для пустой задней панели.