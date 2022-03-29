COLORFUL выпустила видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti

Компания Colorful Technology Company Limited, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универсальных игровых и мультимедийных устройств, представила линейку видеокарт GeForce RTX 3090 Ti — новейших и самых быстрых игровых видеокарт NVIDIA на сегодняшний день. Первоначально COLORFUL выпустит три модели серий Vulcan, Neptune и NB EX.

COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan имеет конструкцию с тремя вентиляторами и полую заднюю панель для сквозного воздушного потока. Модель Vulcan также оснащена дисплеем для мониторинга. COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Ti Neptune использует технологию жидкостного охлаждения, обеспечивающую экстремальное охлаждение для максимальной производительности. GeForce RTX 3090Ti NB EX оснащена кулером с тремя вентиляторами в черно-красной тематике.

Разработанная для самых требовательных геймеров и создателей контента, GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs. Видеокарта оснащена 24 ГБ самой быстрой памяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

В iGame GeForce RTX 3090 Ti Vulcan используется новый 16-контактный интерфейс питания, представленный в новых видеокартах серии GeForce RTX 3090 Ti. Боковой дисплей iGame можно повернуть на 90°, чтобы он оставался видимым даже при вертикальной установке графического процессора. Будучи массивной и тяжелой видеокартой, COLORFUL оснастила RTX 3090 Ti Vulcan опорой Vulcan. Видеокарта также оснащена RGB-подсветкой, которую можно настроить и синхронизировать с остальной частью системы через приложение iGame Center.