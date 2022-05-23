CORSAIR представила игровой ноутбук VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition

CORSAIR, мировой лидер в производстве высокопроизводительного оборудования, сегодня представила свой первый инновационный ноутбук для игр и потоковой передачи — CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. CORSAIR VOYAGER a1600, сочетающий в себе мощный процессор AMD Ryzen серии 6000, мобильную графику AMD Radeon RX 6800M и обширную экосистему эксклюзивного программного обеспечения и технологий Elgato.

CORSAIR VOYAGER a1600 оснащен великолепным 16-дюймовым экраном QHD+ IPS с разрешением 2560×1600 и превосходной точностью цветопередачи, что позволяет отображать игровой процесс с невероятной детализацией. Со сверхвысокой частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, а также питанием от RX. Благодаря мобильной графике 6800M геймеры могут играть в самые требовательные к графике игры на сегодняшний день с впечатляюще высокой частотой кадров для плавного игрового процесса.

CORSAIR VOYAGER a1600 открывает новые горизонты в качестве ноутбука, созданного специально для стримеров. Над клавиатурой расположены десять легкодоступных настраиваемых клавиш быстрого доступа S-клавиш, работающих на программном обеспечении Elgato Stream Deck, что позволяет управлять потоковой передачей одним касанием. Веб-камера FHD с разрешением 1080p30 увековечивает ваши самые важные моменты в мельчайших деталях, а направленный массив из 4 микрофонов с функцией шумоподавления четко улавливает ваш голос даже в шумных условиях.

CORSAIR VOYAGER a1600 дополнен множеством функций, предназначенных для современных геймеров и создателей контента. Кнопочные переключатели CHERRY MX со сверхнизким профилем обеспечивают механическую точность и подсвечивают каждую клавишу RGB-подсветкой с помощью сверхъярких энергосберегающих светодиодов CAPELLIX с программным обеспечением CORSAIR iCUE. Различные порты, в том числе два порта USB 4.0 с поддержкой Thunderbolt 3 и один порт USB 3.2 Gen2 Type-C, позволяют подключаться ко всем вашим устройствам. Встроенный приемник подключается к трем периферийным устройствам CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS для получения сильного и надежного сигнала без использования USB-портов.
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