CTL представила два новых Chromebook с процессорами Intel Jasper Lake

CTL объявила сегодня на конференции TCEA о выпуске своих новейших 14-дюймовых Chromebook, CTL Chromebook PX14E и PX14EX. Запуск нескольких приложений на этих устройствах упрощается, поскольку они оснащены новейшими технологиями в области процессоров, подключения, графики и безопасности.

CTL Chromebook PX14E и PX14EX оснащены процессорами Intel Jasper Lake, которые на 35 % мощнее процессоров предыдущего поколения, что делает их идеальными как для использования в системе образования K-12, так и для работы дома, тогда как PX14E оснащен двухъядерным процессором Intel Jasper Lake Dual-Core. Процессор N4500 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, PX14EX обновлен до четырехъядерного процессора Intel Jasper Lake N5100 с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.

Процессоры Intel Jasper Lake, оснащенные WiFi 6 с технологией MU-MIMO, позволяют пользователям комфортно работать дома, в офисе или в классе. Отзывчивый Wi-Fi 6 обеспечивает безопасное и надежное соединение, минимизируя расход заряда батареи, чтобы пользователи могли продуктивно работать в течение всего дня. CTL Chromebook PX14E и PX14EX отличаются легкой, тонкой и прочной конструкцией, которую можно использовать где угодно. У каждого из них есть срок действия автоматического обновления Google до июня 2029 года.