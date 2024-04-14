Casio G-Shock GA-110MF-1A оценили в 155 долларов

Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock GA-110MF-1A, которые могут похвастаться циферблатом со стрелками синего, розового и желтого цветов, а также двумя светодиодными экранами для показа времени и даты. Новинка также характеризуется ударопрочным матовым корпусом с габаритами 55:51,2:16,9 мм и массой 72 грамма, водонепроницаемостью до 200 метров, магнитоустойчивостью, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем и секундомером. Часы скоро станут доступны для покупки по цене в 155 долларов.