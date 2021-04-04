Casio G-Squad Pro GSW-H1000 первые часы G-Shock под управлением WearOS

Бренд часов Casio, известная своей серией прочных часов G-Shock, выпустила первые умные часы G-Shock, которые работают на Android WearOS от Google. Умные часы Casio G-Squad Pro GSW-H1000 также являются первыми часами G-Shock с цветным дисплеем.

Casio GSW-H1000 сохранила дизайн часов G-Shock, а также часы спроектированы из титановой спинки. Корпус также изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих ударопрочность и водонепроницаемость на глубине до 200 метров.

Часы оснащены 1,2-дюймовым двухслойным дисплеем с разрешением 360 х 360 пикселей. Дисплей сочетает в себе монохромный постоянно включенный ЖК-дисплей, который всегда показывает время, с цветной ЖК-панелью, которая может отображать уведомления, карты, данные датчиков и другую информацию.

Ещё на борту есть приложение Casio, которое поддерживает 24 варианта тренировок в помещении и 15 видов деятельности. Есть также другие функции, доступные в WearOS, такие как уведомления смартфона, доступ к Google Assistant и несколько приложений. Кроме того, часы GSW-H1000 оснащены несколькими датчиками, такими как встроенный GPS, датчик высоты, атмосферного давления, датчик пеленга компаса, оптический датчик частоты сердечных сокращений и другие.

Casio G-Squad Pro GSW-H1000 будут стоит 699 долларов в США и будут доступны в красном, черном и синем цветах в конце мая 2021 года.