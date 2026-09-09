Часы Suunto Run 2 оценили в 300 евро

Компания Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Suunto Run 2, которая ориентирована на бегунов. Новинка характеризуется 1,32-дюймовым экраном AMOLED с яркостью 2000 нит, корпусом массой 35 граммов и массой 11,7 мм, безелем из нержавеющей стали, защитным стеклом Gorilla Glass, водонепроницаемостью до 5 ATM, кремниево-углеродным аккумулятором со временем автономной работы до 10 дней в обычном режиме работы, оптическим датчиком для измерения пульса, поддержкой нового нагрудного датчика Smart Heart Rate Belt 2 для получения дополнительной информации о тренировках и двухдиапазонной системой GNSS нового поколения (L1 и L5 спутниковых систем GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS). Цена версии с 4 ГБ флеш-памяти составила 300 евро, а версия с 64 ГБ обойдется в 350 евро.