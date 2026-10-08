Часы HUAWEI WATCH 6 Pro оценили в 50 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам умных часов HUAWEI WATCH 6 и Watch 6 Pro, которые оценены от 45 и от 50 тысяч рублей соответственно. При этом до 8 ноября на новинки действует скидка от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, что Watch 6 Pro получили вариант с 43-мм керамическим корпусом и 46-мм версию с корпусом из аэрокосмического титанового сплава, композитный и керамический ремешки, 1,38- и 1,5-дюймовый дисплей LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 466:466 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и защитным сапфировым стеклом, 12-канальный сенсор фотоплетизмографии (PPG) с датчиком давления, функцию быстрого отчета 14 показателей здоровья, 110 спортивных режимов, поддержку eSIM, NFC, NearLink, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонного Wi-Fi, динамик и микрофон, поддержку GPS (L1 и L5), GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS, водонепроницаемость стандарта 5 ATM, защиту от воды и пыли (IP69), а также автономность до 11 дней.