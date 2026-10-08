Часы HUAWEI WATCH 6 Pro оценили в 50 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам умных часов HUAWEI WATCH 6 и Watch 6 Pro, которые оценены от 45 и от 50 тысяч рублей соответственно. При этом до 8 ноября на новинки действует скидка от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, что Watch 6 Pro получили вариант с 43-мм керамическим корпусом и 46-мм версию с корпусом из аэрокосмического титанового сплава, композитный и керамический ремешки, 1,38- и 1,5-дюймовый дисплей LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 466:466 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и защитным сапфировым стеклом, 12-канальный сенсор фотоплетизмографии (PPG) с датчиком давления, функцию быстрого отчета 14 показателей здоровья, 110 спортивных режимов, поддержку eSIM, NFC, NearLink, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонного Wi-Fi, динамик и микрофон, поддержку GPS (L1 и L5), GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS, водонепроницаемость стандарта 5 ATM, защиту от воды и пыли (IP69), а также автономность до 11 дней.
Часы Amazfit T-Rex Dual Solar появились в продаже …
Компания Amazfit выпустила в продажу на дебютном китайском рынке умные часы T-Rex Dual Solar, которые оце…
Часы HUAWEI WATCH 6 Pro оценили в 50 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам умных часов HUAWEI WATCH 6 и Watch 6 Pro, которые …
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат ёмкую батарею …
Сетевые источники раскрыли дизайн и подробности о флагманских умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra 2, о…
Представлены умные часы Huawei Watch D3 с тонометром…
Huawei расширила линейку своих смарт-часов Watch GT, представив сразу две версии — стандартную и професси…
Умные часы всё же не получат съёмную батарею…
Ещё в 2022 году Европейский союз подготовил новое законодательство, которое обяжет производителей использ…
Huawei Watch GT 7 Pro оценили в 33 тысячи рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы Watch GT 7 Pro м Watch GT 7, рекомендованная це…
Часы Rollme AI Watch 2 оценили в 40 долларов …
Компания Rollme пополнила ассортимент смарт-часов моделями AI Watch 2 и AI Watch 3, которые получили функ…
Часы Casio G-Shock MASTER IN HORIZON GOLD оценили в 405 дол…
Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock MASTER IN HORIZON GOLD, в которую вошли модели …
Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: две недели без зарядки.Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: две недели без зарядки.
Обзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизниОбзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизни
Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLEDОбзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPSОбзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor