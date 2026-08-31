Часы HUAWEI Watch D3 получат увеличенный экран

Профильное издание WinFuture опубликовало подробности о параметрах умных часов HUAWEI Watch D3, официальный релиз которых намечен на 2 сентября. Итак, устройство оснастят 1,92-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем (было 1,82 дюйма у предыдущего поколения) с разрешением 480:408 точек, аккумулятором ёмкостью 540 мАч с автономностью до шести дней при обычном сценарии, поддержкой Bluetooth 6.0 и GPS, алюминиевым корпусом с тыльной панелью из поликарбоната, уменьшенной до 13,3 мм толщиной, возможностью измерения артериального давления посредством микропомпы и механической воздушной подушки в ремешке, постоянным отслеживанием и формированием отчётов в течение дня, электрокардиограммой (ЭКГ), измерением сердечного ритма, уровня кислорода в крови и температуры кожи, а также отслеживанием качества сна. Ориентировочная цена часов составляет 450 евро.