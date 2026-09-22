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Vivo представила умные часы Watch 6

Компания Vivo официально представила умные часы Watch 6. Базовая версия и стандартная модель с eSIM получили корпус из нержавеющей стали 316L, тогда как в топовой версии вместо стали используется аэрокосмический титановый сплав TC4, благодаря чему вес удалось снизить до 37 грамм против 44 грамм у базовой версии. Толщина обоих вариантов корпуса составляет 9,5 мм без учёта выступа с датчиками на задней панели. Часы оснащены 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем со стандартной частотой обновления 60 Гц. По данным Vivo, в определённых спортивных режимах на открытом воздухе локальная пиковая яркость экрана достигает 3500 нит, а минимальная яркость составляет всего 2 нит для использования в тёмных помещениях. При этом режим Always-On Display использует динамическую частоту обновления от 5 до 30 Гц для экономии энергии.

Для тренировок и навигации Vivo Watch 6 получили двухдиапазонную систему GNSS с поддержкой пяти спутниковых систем. Производитель утверждает, что обновлённое оборудование сокращает время поиска спутников на 34% и повышает точность построения маршрута на 10%. В часы также встроены барометр и поддержка офлайн-карт, а версия с eSIM использует технологию пассивной фазированной антенной решётки, позволяющую одновременно поддерживать три сигнальных канала в диапазонах L1 и L5. Кроме того, часы поддерживают непрерывное отслеживание пульса, SpO2, сна и уровня стресса. Стоимость пока что не раскрывают, но, видимо, часы будут представлены не только в Китае.
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