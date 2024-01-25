Casio анонсировала часы G-Shock Mudman GW-9500TLC-1

Компания Casio объявила о скором выпуске лимитированных часов G-Shock Mudman GW-9500TLC-1, созданных совместно с Team Land Cruiser (TLC) Toyota Auto Body. Новинка характеризуется безелем из нержавеющей стали с ионным покрытием, коричневым полимерным ремешком, светодиодной подсветкой, корпусом с габаритами 56,7:52,7:14,8 мм и массой 88 грамм, структурой Carbon Core Guard, ЖК-экраном, защитой от ударов, водонепроницаемостью 20 бар, защитой от пыли и грязи, солнечной зарядкой Tough Solar, автоматической 6-диапазонной радиокоррекцией времени, высотомером, барометром, компасом и термометром. Часы станут доступны для покупки в Японии и Азии в следующем месяце, а дата международного релиза, как и цена, будут объявлены позже.