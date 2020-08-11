Casio анонсировала совместные модели часов Dragon Ball Z и One Piece G-Shock

Casio анонсировала специальные коллаборационные модели Dragon Ball Z и One Piece G-Shock. Обе модели созданы на основе популярной аналого-цифровой модели GA-110 и будут отличаться уникальным дизайном и тематической упаковкой.

Коллаборационная модель Dragon Ball Z GA-110JDB получила оранжевый цвет корпуса. В позиции «3 часа» имеется мотив «Z», а напротив, в позиции «9 часов» - мотив с четырьмя звездами, отсылающий к семи волшебным шарам, исполняющим желания.

Модель Dragon Ball Z GA-110JDB будут поставляться в специальном металлическом корпусе Dragon Ball Z за 319$.

Модель GA-110JOP , разработанная в сотрудничестве с One Piece , отличается красно-бело-черным цветом корпуса и ремешком с изображением главного героя One Piece, Monkey D. Luffy.

В позиции «3 часа» есть мотив «Wanted», а в позиции «9 часов» - мотив фирменной соломенной шляпы Luffy. Кроме того, когда часовая и минутная стрелки находятся в положении «2 часа» и «4 часа» соответственно, на циферблате образуется золотой «X» - ссылка на шрам на груди Luffy. Эта модель будет стоить также 319 долларов на официальном сайте G-Shock.