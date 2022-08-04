Casio выпускает часы G-SHOCK GM-B2100

Компания Casio выпустила новые цельнометаллические часы G-SHOCK под названием GM-B2100. Они доступны в трех цветах: серебристом, черном и розовом золоте.

Корпус, ремешок и поворотный безель этих часов изготовлены из нержавеющей стали. В свою очередь корпус имеет ударопрочную конструкцию и водонепроницаемость до 20 атм.

Новые часы GM-B2100 поддерживает солнечную зарядку и сопряжение со смартфонами через Bluetooth. С помощью приложения для смартфона можно отлеживать различную информацию, которые собирают часы. Также можно установить будильник, таймер и синхронизировать точное время. Размеры часов составляют 44,4 х 49,8 х 12,8 мм, вес около 165 г. По словам производителя, время автономной работы часов может достигать 18 месяцев.

На данный момент модель продаются в Японии за 540 долларов.
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