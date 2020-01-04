Casio выпустила лимитированную новогоднюю серию G-Shock

Чтобы поздравить своих пользователей с наступившим новым годом Casio объединился с местным художником Джаханом Ло, чтобы создать специальные лимитированные часы G-Shock x Jahan Loh GA2100-4CNYJAHA.

Они основаны на базе G-Shock GA-2100 с прочным полимерным корпусом, усиленным углеродным волокном, и характерной восьмиугольной рамкой.

Часы выполнены полностью в красном цвете с китайским символом «寿» на ремешке, что означает долговечность. Casio G-Shock x Jahan Loh GA2100-4CNYJAHA поступят в продажу 3 января по ориентировочной цене $ 240.