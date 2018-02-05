Caviar готовит «красноармейский» iPhone X

Отечественный производитель Caviar готовит к выходу новые версии топового смартфона iPhone X. Пополнение коллекции Force приурочено к Дню защитника Отечества и столетию Красной Армии. Юбилейная модель Caviar iPhone X Force «100 лет Красной Армии» выделяется камуфляжной отделкой из натуральной кожи с защитным принтом и золочёными элементами – Гербом РФ, пятиконечной армейской звездой и табличкой «Служу России». Также были обновлены вариации смартфонов для ВС России, ВДВ, МВД и ВМФ, в отделке которых применена кожа аллигатора с композитным черным ониксом с гравировкой «Дамаск». Цена люксовых iPhone X из коллекции Force варьируется от 238 до 269 тысяч рублей.