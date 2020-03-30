Цена на смартфон Honor 30S будет начинаться с $380

2020-03-30, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Honor 30S; [265]
За несколько часов до анонса смартфона Honor 30S, в сети появилась фотография, которая сделана в официальном магазине Honor Store, где можно увидеть табличку с указанием цены на новинку. Итак, стартовая цена за Honor 30S будет начинаться с $380. Смартфону приписывают чипсет Kirin 820, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, дисплей разрешением 2400:1080 точек, поддержку быстрой 40-Вт зарядки, основную камеру с несколькими датчиками, сканер отпечатков пальцев, который встроен в кнопку включения и блокировки гаджета и операционную систему Android 10.


Комментарии и отзывы Honor 30S
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
Популярные беспроводные игровые мышки. SteelSeries Rival 650 Black USBПопулярные беспроводные игровые мышки. SteelSeries Rival 650 Black USB
В продажу поступили умные часы Amazfit T...
В продажу поступили умные часы Amazfit TСегодня к покупке стали доступны умные часы Amazfit T-Rex, которые были совсем недавно представлены. Они ...
Смартфон Honor 30S с фирменным чипсетом ...
Смартфон Honor 30S с фирменным чипсетом Сегодня в сети были обнаружены официальные изображения новинки Honor 30S из линейки Honor 30. Судя по рен...
Kingston обновила серию карт формата mic...
Kingston обновила серию карт формата micKingston объявила об обновлении своих карт microSD серии Canvas. Новая серия карт обеспечивает поддержку ...
Окна Rehau Geneo в Одессе...
Окна Rehau Geneo в ОдессеRehau Geneo — идеальный выбор и для частного коттеджа, и для квартиры в многоэтажном доме. Также данны...
Vivo представила технологию Super FlashC...
Vivo представила технологию Super FlashCВ последнее время многие производители смартфонов стали делать ставку на быструю зарядку своих устройств,...
Новый гигант от Redmi Note 8 Pro...
Новый гигант от Redmi Note 8 ProКомпания Redmi выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Redmi Note 8 Pro.В характери...
Redmi 9A с двойной камерой и батареей на...
Redmi 9A с двойной камерой и батареей на Согласно офи...
Огромный смартфон Huawei Enjoy Max подеш...
Огромный смартфон Huawei Enjoy Max подешГигантский смартфон Huawei Enjoy Max упал в цене больше, чем вдвое на китайском рынке. Конфигурация памят...
Dell представила два монитора для дизайн...
Dell представила два монитора для дизайнDell выпустила два новых монитора для художников и дизайнеров, работающих с цветом и графикой. Два монито...
Новогодние мероприятия в городе Казань...
Новогодние мероприятия в городе КазаньВ новогодние праздники гостей и жителей города ожидают множество мест для развлечения и отдыха. Один из т...
Huawei P40 и P40 Pro представят 26 марта...
Huawei P40 и P40 Pro представят 26 мартаКомпания Huawei провела крупную презентацию в Барселоне, в ходе которой назвала дату анонса флагмана Hua...
Смартфон OnePlus 8 Pro на живом качестве...
Смартфон OnePlus 8 Pro на живом качествеВ интернет слили новый качественный рендер, который демонстрирует в живую заднюю сторону смартфона OnePlu...
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor