Цена на смартфон Honor 30S будет начинаться с $380

За несколько часов до анонса смартфона Honor 30S, в сети появилась фотография, которая сделана в официальном магазине Honor Store, где можно увидеть табличку с указанием цены на новинку. Итак, стартовая цена за Honor 30S будет начинаться с $380. Смартфону приписывают чипсет Kirin 820, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, дисплей разрешением 2400:1080 точек, поддержку быстрой 40-Вт зарядки, основную камеру с несколькими датчиками, сканер отпечатков пальцев, который встроен в кнопку включения и блокировки гаджета и операционную систему Android 10.