Цены на видеокарта снова растут

Сложно определить, что именно за этим стоит, но с тех пор, как появилась нехватка видеокарт, цены значительно пошли вверх.Самое легкое, что можно было предположить, это указать на высокий спрос графических карт из-за добычи криптовалюты, но с нынешней тенденцией это, похоже, не так, или виновата не только криптовалюта.

В целом вы можете заметить, что цены на многие видеокарты выросли на 10-20% из-за недостатка, особенно в диапазонах карт высокого класса. Рядом с этим указывается, что этот дефицит продлится до марта этого года.