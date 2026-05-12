Цены на видеокарты немного упали

Рынок видеокарт начинает стабилизироваться, и хотя ситуация различается по регионам, в некоторых странах уже наблюдается постепенное снижение цен за последние недели. То, что ещё недавно казалось маловероятным, наконец стало реальностью — средние цены на видеокарты начали ощутимо падать после пиковых значений. Ранее средний рост доходил до 120%, если учитывать все актуальные модели. При этом разброс по моделям оставался большим — некоторые видеокарты дорожали до 53%, тогда как другие удерживались в диапазоне 10–30%. Пик цен пришёлся на февраль после октября 2025 года, когда начался так называемый RAMpocalypse — резкий рост стоимости памяти. С марта началось снижение, но сначала оно выглядело временным, однако в апреле падение продолжилось, а в текущем месяце ускорилось.

По данным 3D Center, средняя цена продажи всех рассматриваемых видеокарт сейчас составляет 112% по сравнению с сентябрём 2025 года. Это минимальный уровень за год, если сравнивать с январём и апрелем. Если исключить GeForce RTX 5090, средний показатель снижается до 109%. RTX 5090 остаётся самой пострадавшей моделью — несмотря на то, что она продавалась значительно выше рекомендованной цены с момента выхода, именно она сильнее всего повлияла на общий рост рынка. В то же время видеокарты среднего и бюджетного сегмента почти не показали значительного подорожания в предыдущие месяцы. Впрочем, пока что радоваться рано — нужно подождать, пока на рынке закрепятся новые цены.
