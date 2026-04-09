Появились первые тесты видеокарты Intel Arc Pro B70

Флагманские профессиональные видеокарты Intel на архитектуре Big Battlemage вышли около двух недель назад, однако независимых обзоров Arc Pro B65 и Arc Pro B70 до сих пор почти нет. Судя по всему, проблема в доступности — как и в случае с Arc Pro B60 в прошлом году, новые модели могут поставляться в очень ограниченных объёмах. При этом Arc Pro B65 и B70 изначально ориентированы на профессиональные задачи и ИИ — они предлагают больше видеопамяти и более мощную графическую часть по сравнению с Arc Pro B50 и B60. На данный момент в основном доступны только внутренние тесты Intel, где Arc Pro B70 в ряде сценариев опережает NVIDIA RTX PRO 4000. Из независимых источников есть обзор от немецкого издания Hardware Luxx, которому удалось получить сразу четыре экземпляра Arc Pro B70.

Это позволило протестировать не только одну карту, но и полноценную конфигурацию с четырьмя графическими ускорителями. В задачах, связанных с ИИ, Arc Pro B70 показывает прирост примерно на 30–40% относительно B50 в Geekbench AI и в ряде тестов сопоставима по производительности с Radeon Pro W7900. Особенно примечательно, что при этом карта потребляет заметно меньше энергии по сравнению с Radeon Pro W7800 и W7900. Под полной нагрузкой Arc Pro B70 расходует около 180 Вт, и при использовании нескольких карт энергопотребление масштабируется практически линейно. Это говорит о равномерном распределении нагрузки и эффективности даже в конфигурациях с несколькими видеокартами, включая системы с четырьмя GPU.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor