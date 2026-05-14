AMD расширила технологию FSR 4.1 на старые видеокарты

Компания AMD существенно расширяет поддержку своей технологии масштабирования изображения FSR 4.1 на более старые видеокарты. В публикации компании в социальных сетях глава подразделения вычислений и графики AMD Джек Хуань сообщил, что FSR 4.1 появится на графических процессорах RDNA 3 в июле, а затем, в начале 2027 года, станет доступна и для чипов RDNA 2. Летнее обновление позволит владельцам видеокарт Radeon RX 7000-серии использовать технологию масштабирования AMD в более чем 300 поддерживаемых играх, включая Cyberpunk 2077, Battlefield 6 и Assassin’s Creed Shadows. Более широкое распространение FSR 4.1 в 2027 году также откроет доступ для устройств на архитектуре RDNA 2, включая Steam Deck.

Стоит напомнить, что компания AMD представила FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000-серии в марте. Обновление развивает её ИИ-алгоритмы масштабирования, которые должны повышать производительность, одновременно улучшая чёткость изображения и плавность игрового процесса. Поскольку чипы RDNA 3 изначально не рассчитаны на работу с FSR 4.1 на аппаратном уровне, Джек Хуань отметил, что AMD пришлось тщательно настроить, оптимизировать и валидировать модель, чтобы она корректно работала на более старых видеокартах. По его словам, компания тестировала технологию на сотнях конфигураций ПК и в сотнях игр, чтобы обеспечить чёткое изображение и стабильную работу из коробки. Это впечатляющее достижение — компания NVIDIA в этом плане менее активная.