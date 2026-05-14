AMD расширила технологию FSR 4.1 на старые видеокарты

Стоит напомнить, что компания AMD представила FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000-серии в марте. Обновление развивает её ИИ-алгоритмы масштабирования, которые должны повышать производительность, одновременно улучшая чёткость изображения и плавность игрового процесса. Поскольку чипы RDNA 3 изначально не рассчитаны на работу с FSR 4.1 на аппаратном уровне, Джек Хуань отметил, что AMD пришлось тщательно настроить, оптимизировать и валидировать модель, чтобы она корректно работала на более старых видеокартах. По его словам, компания тестировала технологию на сотнях конфигураций ПК и в сотнях игр, чтобы обеспечить чёткое изображение и стабильную работу из коробки. Это впечатляющее достижение — компания NVIDIA в этом плане менее активная.