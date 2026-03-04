Tecno с Tonino Lamborghini представила геймерский ПК

Сегодня китайский технологический бренд Tecno объявил о сотрудничестве с итальянским брендом Tonino Lamborghini, специализирующимся на лайфстайл-продуктах. Устройства, созданные в рамках этого сотрудничества, получат эксклюзивные элементы оформления, вдохновлённые фирменным стилем Tonino Lamborghini. Партнёрство охватывает смартфоны, игровые устройства, ноутбуки, наушники и планшеты. Tecno уже представила несколько продуктов, разработанных совместно с Tonino Lamborghini, среди которых Tonino Lamborghini Tecno Taurus, также известный как Mega Mini G1 Pro, Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Limited Edition, а также ряд устройств экосистемы AIoT.

Tonino Lamborghini Tecno Taurus, он же Mega Mini G1 Pro, является игровым мини-ПК второго поколения от Tecno, пришедшим на смену модели Mega Mini G1 с водяным охлаждением. Корпус устройства выполнен полностью из металла и дополнен RGB-подсветкой, внутри установлен процессор Intel Core i9-13900HK и видеокарта GeForce RTX 5060 от NVIDIA с 8 гигабайтами памяти GDDR7. Игровой ПК оснащён медной водяной пластиной охлаждения площадью 10000 мм2 и системой из трёх вентиляторов для эффективного отвода тепла. На корпусе предусмотрен экран, позволяющий отслеживать показатели процессора и видеокарты в режиме реального времени. Питание Tonino Lamborghini Tecno Taurus осуществляется через внешний адаптер GaN мощностью 330 Вт, для подключения периферии предусмотрено 15 портов, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.