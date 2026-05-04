AMD обновила драйвера HDMI 2.1 для Linux

Компания AMD уже давно пыталась добиться от HDMI Forum, который отвечает за развитие стандарта HDMI, одобрения открытой реализации HDMI 2.1 для Linux. Тогда компания столкнулась с жёстким отказом, но теперь ситуация, похоже, изменилась. Один из разработчиков AMD для Linux намекнул, что компания готовит полноценную поддержку HDMI 2.1 в драйвере AMDGPU, что станет завершённой open-source реализацией после нескольких лет работы. В этом процессе помогает Valve, чья Steam Machine работает на SteamOS и использует графику AMD. Собственно, компания AMD отправила первую часть патчей для ядра Linux, сосредоточившись на технологии Fixed Rate Link, которая доступна только в HDMI 2.1.

Она обеспечивает более высокую пропускную способность порта, позволяя, например, выводить 4K при 120 Гц и даже 5K при 240 Гц на видеокартах AMD под управлением Linux. Поскольку такие режимы требуют гораздо большего объёма данных, здесь уже недостаточно стандарта HDMI 2.0, который сейчас используется в открытых драйверах AMDGPU. И для геймеров это огромный плюс — если такие крупные компании активно работают над улучшением операционной системы Linux, то в обозримом будущем она будет гораздо лучше подходить для работы с игровыми задачами. И на фоне весьма плачевного состояния Windows, это даст платформе огромный буст — уже сейчас есть дистрибутивы, нацеленные на геймеров и производительные рабочие станции, и работа AMD должна лишь укрепить позиции пользователей на этой платформе.