AMD Radeon RX 9070 GRE начнут продавать за пределами Китая

Компания AMD, по данным издания VideoCardz, может готовить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE, изначально предназначенной только для рынка Китая, через глобальную сеть дистрибьюторов. Поводом для таких предположений стала фотография упаковки Sapphire Radeon RX 9070 GRE PULSE Edition, где используется англоязычный брендинг. Это отличается от привычной практики Sapphire для китайского рынка, где обычно применяются локализованные обозначения. Дополнительным аргументом стали листинги на Newegg, где появились готовые ПК с Radeon RX 9070 GRE, а также неофициальные карточки товара с этой видеокартой. В частности, модели PULSE и PURE уже фигурируют в списках, хотя размещены они сторонними китайскими продавцами, а не официальными дистрибьюторами в США.

Пока эти данные не подтверждают полноценный глобальный запуск, но указывают на то, что AMD может разрешить партнёрам продавать такие версии за пределами Китая. Напомним, Radeon RX 9070 GRE была представлена около года назад как эксклюзивное решение для Китая — она основана на графическом процессоре Navi 48 XL с 3072 потоковыми процессорами, распределёнными по 48 вычислительным блокам. Видеокарта оснащается 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной, обеспечивая пропускную способность 432 ГБ/сек. Кастомные версии Sapphire, включая PURE и PULSE, получают заводской разгон, заметно превышающий стандартную частоту Boost в 2790 МГц. Но цена модели за пределами Китая пока что вызывает вопросы.
