Центры обработки данных нуждаются в водяном охлаждении

Можно смело заявить, что видеокарты поколения Blackwell от NVIDIA продемонстрируют значительное повышение производительности в центрах обработки данных, но стоит понимать, что эти графические ускорители также потребляют большое количество энергии — вплоть до 1200 Вт на одну видеокарту. Это заставляет центры обработки данных отказываться от традиционных методов систем охлаждения, потому что потребляемая энергия пропорционально выделяется в виде тепловой энергии, которую необходимо рассеивать при помощи каких-либо активных систем. Одним из наиболее эффективных вариантов является использование водяного охлаждения, и оно уже активно используется на рынке.

Например, руководитель издания Taiwan Economic Daily сообщает, что спрос на решения по водяному охлаждению резко возрос, поскольку компании пытаются реорганизовать свои центры обработки данных ради того, чтобы получить эффективное охлаждение уже сейчас. Кроме того, руководитель этого издания уверенно заявил, что центры обработки данных с водяным охлаждением являются будущим для рынков ИИ и являются ключевыми для формирования центров обработки данных в будущем. Многие компании осознали огромный спрос на серверы и центры обработки данных с водяным охлаждением и уже сейчас работают над тем, чтобы повысить эффективность производственных мощностей. В противном случае компании просто не смогут удовлетворить спрос на системы охлаждения в корпоративном секторе.
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