Changhong представила топовые телевизоры Q9K MAX

Компания Changhong представила линейку телевизоров Q9K MAX с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц.

В линейке представлены модели с экранами диагональю 75, 86, 98 и 110 дюймов. Основаны телевизоры на мобильной платформе, которая отвечает за масштабирование контента до 8К и улучшение качества. Процессор обеспечивает огромную вычислительную мощность и может выполнять 1,6 триллиона операций в секунду. В моделях используются алгоритмы улучшения качества изображения собственной разработки. А технология MEMC, отсвечивает отсутствие разрывов и размытия в динамичных сценах.

В дополнение к флагманской линейке телевизоров Q9K MAX 8K, производитель представил модель Q8R MAX с экраном 4K и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Что касается цен: 75-дюймовая версия Q9K MAX стоит 2800 долларов, а 86-дюймовая — 4300 долларов. 90-дюймовый Q8R MAX доступен за 2500 долларов.
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