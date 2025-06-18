Часы Amazfit Active 2 Square оценили в 150 долларов

Компания Amazfit объявила о выпуске умных часов Active 2 Square, которые выделяются квадратной формой. Новинка характеризуется 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450:390 точек, пиковой яркостью 2000 нит и защитным сапфировым стеклом, корпусом из полированной нержавеющей стали, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, массой 31,4 грамма, размерами 43,2:36,9:9 мм, динамиком, микрофоном, двумя кнопками управления, модулем Bluetooth 5.2, поддержкой голосового управления посредством ИИ-помощника Zepp Flow, GPS-модулем с поддержкой пяти спутниковым систем геопозиционирования, датчиком BioTracker 6.0 для измерения пользователя здоровья, улучшенным алгоритмом отслеживания ЧСС, барометром, акселерометром, гироскопом, датчиком внешней освещенности, 160 спортивными режимами, батареей ёмкостью 260 мАч, автономностью до 10 дней или до 21 часа с активированным GPS. Часы уже доступны для покупки по цене в 150 долларов.

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