Часы Amazfit Balance оценили в 250 евро

Компания Huami пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit Balance, которая уже доступна для покупки в Европе по цене в 250 евро. Новинка характеризуется 46-мм алюминиевым корпусом, 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 пикселей, модулями GPS и NFC, батареей ёмкостью 475 мАч, автономностью до 14 дней при обычной работе и 25 дней в режиме энергосбережения, 150 спортивными режимами, 200 циферблатами, 2,2 ГБ флеш-памяти, для музыки, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также возможностью анализировать состав тела (оценка костной и мышечной массы, доли жира и процентного содержания воды, которая считается вместе с показателями сердечного ритма, температуры тела и SpO2.