Часы Amazfit Bip 3 оценены в 4490 рублей

Компания Huami объявила о том, что умные часы Amazfit Bip 3 и Bip 3 Pro появятся в российской продаже в конце июня по рекомендованной цене в 4490 и 4990 рублей соответственно. Базовая модель оснащается 1,69-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 240:280 пикселей, датчиком измерения частоты сердечных сокращений, пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови, модулем GPS, батареей ёмкостью 280 мАч, временем автономной работы до двух недель, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, 60 видами спортивных тренировок, подсчетом калорий, пройденных шагов, уведомлениями со смартфона и прочими функциями. Модель Amazfit Bip 3 Pro отличается наличием модуля GPS.