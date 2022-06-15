Часы Amazfit Bip 3 оценены в 4490 рублей

Компания Huami объявила о том, что умные часы Amazfit Bip 3 и Bip 3 Pro появятся в российской продаже в конце июня по рекомендованной цене в 4490 и 4990 рублей соответственно. Базовая модель оснащается 1,69-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 240:280 пикселей, датчиком измерения частоты сердечных сокращений, пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови, модулем GPS, батареей ёмкостью 280 мАч, временем автономной работы до двух недель, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, 60 видами спортивных тренировок, подсчетом калорий, пройденных шагов, уведомлениями со смартфона и прочими функциями. Модель Amazfit Bip 3 Pro отличается наличием модуля GPS.

Samsung Health Beta будет совместим с Samsung Watch5 и Watch…
Samsung выпустила бета-версию One UI 4.5, и теперь пользователи смогут протестировать ее на Samsung Galax…
Xiaomi Mi Band 7 будет стоить в Европе €50 …
Сетевые источники раскрыли европейские цены фитнес-браслета Xiaomi Band 7, который был выпущен в Китае ещ…
Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 смогут отслеживать темпера…
Samsung выпустила бета-версию прошивки One UI 4.5 для серии устройств Galaxy Watch 4. Новое обновление со…
Смарт-часы Amazfit Bip 3 оценены в 58 долларов…
Бренд Amazfit планирует выпустить новые смарт-часы Bip 3. …
Умные часы BoAt Wave Connect появились на индийском рынке…
Компания BoAt выпустила умные часы Wave Connect на индийском рынке. Wave Connect оснащен 1,69-дюймовым HD…
Фитнес-браслет Huawei Band 7 оценен в 47 долларов…
Компания Huawei пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Band 7, которая отличается от предшественн…
Pixel Watch демонстрирует глубокую интеграцию с FitBit…
В эксклюзивном отчете, новый рендер грядущих Pixel Watch показывает еще один взгляд на первые умные часы …
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 NFC будет стоить $40…
В одном из китайских онлайн-магазинов обнаружилась страница с еще не представленным фитнес-браслетом Xiao…
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor