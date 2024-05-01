Часы Amazfit Bip 5 Unity оценили в 60 долларов

Компания Amazfit представила умные часы Bip 5 Unity, которые получили корпус с рамкой из нержавеющей стали, массой 25 граммов и толщиной 10 мм. Новинку также оснастили 1,91 дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320:280 пикселей, 100 циферблатами, монитором измерения сердечного ритма, датчиком SpO2, возможностью отслеживать качества сна и уровня стресса, множеством режимов тренировок, динамиком и микрофоном, адаптером беспроводной связи Bluetooth, голосовым помощником Amazon Alexa, автономностью до 11 дней и защитой от воды в соответствии со степенью IP68. Цена часов составляет 60 долларов.

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