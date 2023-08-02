Часы Amazfit Bip 5 оценили в 90 евро

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью Amazfit Bip 5, которые доступны в Европе по цене в 90 евро. Новинка характеризуется 1,91-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320:380 пикселей, батареей ёмкостью 300 мАч, временем автономной работы до 5 дней при активном использовании и до 10 дней при обычной работе, 70 различными циферблатами, 120 спортивными режимами, функциями измерения пульса, уровня стресса и насыщенности крови кислородом (SpO2), отслеживания местоположения посредством GPS, мониторингом режимов сна, массой 26 граммов без ремешка, прошивкой Zepp OS 2.0, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2, микрофоном и динамиком.