Qualcomm представила новый процессор Snapdragon Wear Elite

Нравится это кому-то или нет, но рынок носимых устройств с искусственным интеллектом может получить новое развитие — по крайней мере, так считают в Qualcomm. Сегодня компания представила новый процессор Snapdragon Wear Elite. Во время брифинга Qualcomm назвала Elite решением формата «wrist plus». Это означает, что он не заменит предыдущий Snapdragon W5 Plus, а будет существовать параллельно с ним. Производитель рассчитывает, что новинка заинтересует компании, создающие ИИ-устройства в виде кулонов, значков или даже умных очков без дисплея. Более продвинутые очки дополненной реальности, вероятно, продолжат использовать специализированные AR-процессоры Qualcomm.

При этом чип Snapdragon Wear Elite производится по 3-нм техпроцессу и оснащён блоками eNPU и Hexagon NPU для задач искусственного интеллекта. Первый отвечает за энергоэффективные операции вроде распознавания ключевых слов и отслеживания активности, тогда как второй справляется с более ресурсоёмкими вычислениями. По данным компании, Hexagon NPU способен обрабатывать до 2 миллиардов параметров непосредственно на устройстве и генерировать до 10 токенов в секунду. Хотя архитектура сопроцессора у Elite схожа с W5 Plus, энергоэффективность была улучшена, что позволяет основному процессору брать на себя больше задач. Кроме того, новинка получила поддержку спутниковой связи, 5G, сверхширокополосной технологии UWB и Bluetooth 6.0. Это весьма неплохой набор.
