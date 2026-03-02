Qualcomm представила новый процессор Snapdragon Wear Elite

При этом чип Snapdragon Wear Elite производится по 3-нм техпроцессу и оснащён блоками eNPU и Hexagon NPU для задач искусственного интеллекта. Первый отвечает за энергоэффективные операции вроде распознавания ключевых слов и отслеживания активности, тогда как второй справляется с более ресурсоёмкими вычислениями. По данным компании, Hexagon NPU способен обрабатывать до 2 миллиардов параметров непосредственно на устройстве и генерировать до 10 токенов в секунду. Хотя архитектура сопроцессора у Elite схожа с W5 Plus, энергоэффективность была улучшена, что позволяет основному процессору брать на себя больше задач. Кроме того, новинка получила поддержку спутниковой связи, 5G, сверхширокополосной технологии UWB и Bluetooth 6.0. Это весьма неплохой набор.