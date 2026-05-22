Realme выпустила недорогие умные часы Watch S5

За работу устройства отвечает процессор ATS3089 в связке с 4 ГБ NAND-памяти и 16 МБ оперативной памяти. Среди беспроводных возможностей заявлены Bluetooth 5.4 с поддержкой звонков по Bluetooth, а также GPS. Также стоит сказать, что Realme Watch S5 получили аккумулятор ёмкостью 460 мАч. В режиме Smart часы способны работать до 20 дней, а при обычном использовании — до 16 дней на одном заряде. Ещё устройство имеет защиту от воды по стандарту 5ATM и совместимо со смартфонами на Android 9.0 и iOS 11 и новее. Среди дополнительных функций есть Always-On Display, управление музыкой, сменные циферблаты и функциональная вращающаяся кнопка. Интересное решение для тех, кто хочет попробовать умные часы, но пока что не готов переходить на флагманские решения за большие деньги.