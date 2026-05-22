Realme выпустила недорогие умные часы Watch S5

Сегодня компания Realme официально представила новые умные часы под названием Watch S5. Realme Watch S5 оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466х466 пикселей и пиковой яркостью до 1000 нит. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава, а спереди используется защитное стекло Panda Glass. Ремешки изготовлены из силикона, вес устройства вместе с ремешком составляет 49,6 грамма. Нижняя часть корпуса, где расположены датчики для отслеживания состояния здоровья, сделана из PVC-материала. Часы поддерживают измерение пульса, уровня кислорода в крови, отслеживание сна, мониторинг женского здоровья, подсчёт ежедневной активности и более 110 спортивных режимов.

За работу устройства отвечает процессор ATS3089 в связке с 4 ГБ NAND-памяти и 16 МБ оперативной памяти. Среди беспроводных возможностей заявлены Bluetooth 5.4 с поддержкой звонков по Bluetooth, а также GPS. Также стоит сказать, что Realme Watch S5 получили аккумулятор ёмкостью 460 мАч. В режиме Smart часы способны работать до 20 дней, а при обычном использовании — до 16 дней на одном заряде. Ещё устройство имеет защиту от воды по стандарту 5ATM и совместимо со смартфонами на Android 9.0 и iOS 11 и новее. Среди дополнительных функций есть Always-On Display, управление музыкой, сменные циферблаты и функциональная вращающаяся кнопка. Интересное решение для тех, кто хочет попробовать умные часы, но пока что не готов переходить на флагманские решения за большие деньги.
Часы Casio Edifice EFR-575 оценили в 130 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов серии Edifice EFR-575 моделями EFR-575C-8A, EFR-575D-4A и EFR-…
Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR…
Компания Casio объявила о выходе лимитированных защищенных часов G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR, кот…
Глобальную версию REDMI Watch 6 оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi выпустила в глобальную продажи умные часы REDMI Watch 6, которые изначально вышли в Китае…
Часы Realme Watch S5 оценили в 11 тысяч рублей …
Отечественные ретейлеры дали старт продажам смарт-часов Realme Watch S5, рекомендованная цена которых сос…
Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 63 доллара …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 10 Pro, которая может похвастат…
Представлены часы Casio G-Shock GM-H5600…
Компания Casio пополнила ассортимент гибридных часов моделью G-Shock GM-H5600, которая оценена на дебютно…
Часы Amazfit Cheetah 2 Ultra оценили в 600 евро …
Компания Amazfit объявила о выходе на международный рынок умных часов Cheetah 2 Ultra, одной из особеннос…
Глобальная версия часов Redmi Watch 6 готова к выходу …
На международном сайте компании Xiaomi появились страницы умных часов Redmi Watch 6 и Redmi Watch 6 NFC, …
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPSОбзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor