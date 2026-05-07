Представлены часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro

Компания Huawei представила на дебютном южнокорейском рынке смарт-часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro, которые выйдут ограниченным тиражом. Новинка выйдет в версии с черным фторсодержащим эластомерным и коричневым синтетическим тканым ремешком. Также новинки могут похвастаться золотой пряжкой с гравировкой HONMA – премиум-бренда гольф-оборудования.

Сами часы имеют в своем оснащении корпус из титанового сплава с размерами 45,6:45,6:11,25 мм и массой 54,7 грамма, сапфировое стекло, 1,47-дюймовый экран AMOLED с пиковой яркостью 3000 нит, поддержку 100 спортивных режимов, автономность до 12 дней в обычном режиме, беспроводную зарядку, фирменную систему TruSense для мониторинга качества сна, уровня стресса и кислорода в крови (SpO₂), частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма, углубленный анализ ЭКГ и предупреждение о рисках аритмии, защиту от воды и пыли по стандартам IP69 и 5ATM, а также модули GPS (L1+L5), NFC и Bluetooth 6.0.