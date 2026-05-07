Представлены часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro

Компания Huawei представила на дебютном южнокорейском рынке смарт-часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro, которые выйдут ограниченным тиражом. Новинка выйдет в версии с черным фторсодержащим эластомерным и коричневым синтетическим тканым ремешком. Также новинки могут похвастаться золотой пряжкой с гравировкой HONMA – премиум-бренда гольф-оборудования.

Сами часы имеют в своем оснащении корпус из титанового сплава с размерами 45,6:45,6:11,25 мм и массой 54,7 грамма, сапфировое стекло, 1,47-дюймовый экран AMOLED с пиковой яркостью 3000 нит, поддержку 100 спортивных режимов, автономность до 12 дней в обычном режиме, беспроводную зарядку, фирменную систему TruSense для мониторинга качества сна, уровня стресса и кислорода в крови (SpO₂), частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма, углубленный анализ ЭКГ и предупреждение о рисках аритмии, защиту от воды и пыли по стандартам IP69 и 5ATM, а также модули GPS (L1+L5), NFC и Bluetooth 6.0.
Amazfit Active 3 Premium стартовали в России…
Amazfit начинает продажи умных часов Amazfit Active 3 Premium в России. Эти компактные часы, оснащенные ч…
Часы Xiaomi Watch S5 показали на рендерах …
Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о новых умных часах Watch S5, которые…
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS…
Умные часы Dido AI Fit Pro оснащены GPS-модулем, поддерживающим отслеживание маршрута тренировки без пост…
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлай…
Не так давно мы знакомились с новым поколением умных часов по результатам тестирования которого опубликов…
Смарт-часы OPPO Watch X3 получат титановый корпус…
Компания OPPO раскрыла некоторые подробности о топовых умных часах Watch X3, которые еще не были представ…
Представлены часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR…
Компания Casio объявила о выходе лимитированных защищенных часов G-Shock Mudmaster GWG-B1000MG-1A9JR, кот…
Часы Casio Edifice EFR-575 оценили в 130 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов серии Edifice EFR-575 моделями EFR-575C-8A, EFR-575D-4A и EFR-…
Часы Amazfit T-Rex Ultra 2 оценили в 550 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов топовой моделью Amazfit T-Rex Ultra 2, которая получил…
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPSОбзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor