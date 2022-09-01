Часы Amazfit GTR 4 оценены в $200

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR 4, которая уже доступна для заказа в Германии и Польше по цене в 200 евро. Новинка характеризуется новым оптическим датчиком BioTracker 4.0 PPG для отслеживания ЧСС и SpO2, функцией мониторинга уровня стресса и сна, поддержкой 150 режимом тренировок, синхронизацией с сервисами Adidas Running и Strava, приёмником спутниковой навигации, поддержкой голосового помощника Alexa, громкоговорителем и микрофоном, 2,3 ГБ флеш-памяти, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, размерами 46:46:10,6 мм, массой 34 г и батареей на 475 мАч, автономности которой хватает до двух недель работы при обычном использовании.