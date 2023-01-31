Часы Amazfit GTR Mini показали на рендерах

Профильное издание GSMArena поделилось изображениями и подробностями о смарт-часах Amazfit GTR, которые еще не были представлены официально. Итак, устройству приписывают наличие 1,28-дюймового 2,5D-экрана AMOLED, цельного корпуса из нержавеющей стали, одной кнопки справа, ремешка с пряжкой и темно-синей, розовой и черной расцветок, постоянного отслеживания пульса, мониторинга уровня стресса, насыщенности крови кислородом (SpO2), 120 спортивных режимов, батареи ёмкостью 500 мАч, предустановленной Zepp OS, поддержки Bluetooth 5.1 LE, а также совместимости с гаджетами на Android и iOS.