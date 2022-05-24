Часы Amazfit T-Rex 2 оценены в 225 долларов

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью T-Rex 2, которая может похвастаться продвинутой защищенностью. Например, часам не страшен мороз до -30 °С и погружения в воду (степень 10ATM). Новинка также оснащается компасом, барометром, альтиметром, приемником GPS, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, 1,39-дюймовым AMOLED-экраном, 150 спортивными режимами, шестиканальным оптическим датчиком BioTracker 3.0 PPG для определения частоты сердечных сокращений и концентрации кислорода в крови, функцией определения частоты дыхания, распознаванием мерцательной аритмии, отслеживанием уровня стресса и сна. Новинка станет доступна для покупки в Китае 31 мая по цене в 225 долларов.