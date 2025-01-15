Часы Amazfit T-Rex 3 выпустили в новом цвете

Бренд Amazfit выпустил на китайский рынок новую версию защищенных умных часов T-Rex 3, которая получила «облачно-серую» расцветку. Новинка также имеет ремешок из антибактериального силикона и 20 новых вариантов циферблата. Цена часов составляет эквивалент 260 долларов.

Часы по-прежнему характеризуются безелем из нержавеющей стали, ударопрочностью, водонепроницаемостью на уровне 10 атм, 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 пикселей, пиковой яркостью 2000 нит и стеклом Gorilla Glass, оптическим датчиком BioTracker, 170 режимами тренировок, измерением ЧСС, SpO2, уровня стресса и температуры кожи, виртуальным помощником Zepp Flow AI на базе OpenAI GPT-4o, аккумулятором ёмкостью 700 мАч, временем автономной работы до 27 дней или до 7,5 дней с включенным GPS, интерфейсом Zepp OS 4.0 и офлайн-картами.