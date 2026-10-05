Часы Amazfit T-Rex Dual Solar появились в продаже

Компания Amazfit выпустила в продажу на дебютном китайском рынке умные часы T-Rex Dual Solar, которые оценены в эквивалент 670 долларов. Напомним, что главной особенностью новинки является система двусторонней солнечной зарядки, благодаря чему автономность в обычном режиме достигает 25 дней. А вот если использовать устройство только в режиме простых часов, то оно сможет проработать до 424 дней!

Часы получили аккумулятор ёмкостью 660 мАч, 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 пикселей, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, безель и кнопки из титана Grade 5, среднюю часть из армированного полимера и заднюю крышку из титана Grade 5 и стеклокерамики, массу 69 граммов без ремешка, водонепроницаемость до 100 метров, барометр, поддержку цветных карт, двухдиапазонный GPS и шесть спутниковых систем, антенну с круговой поляризацией, 180 спортивных режимов, датчик BioTracker 6.0 PPG с конфигурацией 5PD + 2LED для постоянного мониторинга ЧСС, уровня кислорода в крови, стресса и измерения температуры кожи, фонарик, микрофон, динамик и комплектный 26-мм силиконовый ремешок.
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