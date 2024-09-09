Часы Apple Watch Series 10 оценили в 400 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент умных часов моделью Watch Series 10, которая выполнена в дизайне Apple Watch Ultra. Новинка характеризуется крупным OLED-дисплеем, который на 40%, чем в Watch Series 9, алюминиевым и титановым корпусами толщиной 9,7 мм, улучшенной зарядкой (от 0 до 80% всего за полчаса), увеличенными динамиками, водонепроницаемостью на уровне 50M, глубинометром, датчиком температуры воды, функцией диагностики апное во сне и алюминиевыми ремешками. Часы появятся в продаже 20 сентября по цене от 400 долларов за обычную версию или 500 долларов за вариант с модемом. Также была представлена черная версия (Satin Black) модели Apple Watch Ultra 2, которая обойдется в 800 долларов.

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