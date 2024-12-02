Часы Apple Watch теперь могут заменить ключи от Tesla

Сегодня появилась информация о том, что компания Tesla готовит крупное обновление для своего фирменного мобильного приложения с морем интересных функций для взаимодействия с электромобилем. Например, теперь можно будет интегрировать цифровой ключ в умные часы Apple Watch, чтобы открывать автомобиль при помощи носимой электроники. То есть теперь даже не нужно носить с собой ключи от транспортного средства — это очень удобное нововведение. Также обновлённое приложение для Apple Watch позволит просматривать уровень заряда автомобиля, открывать передний багажник и дистанционно прогревать автомобиль. Ранее подобные возможности предоставляли сторонние приложения вроде Watch for Tesla, но теперь Tesla представила собственное решение, фактически вытеснив конкурентов.

Ещё одна важная функция — просмотр записей с камер Dashcam и Sentry Mode прямо на смартфоне. Это значит, что пользователи получают возможность сохранять и делиться видео, например, для отправки материалов страховым компаниям или полиции в случае ДТП прямо со своего смартфона. В определённом смысле это тоже достаточно важный момент, потому что со смартфона можно будет удалённо смотреть вокруг автомобиля посредством встроенных камер или даже заглянуть в салон. Например, если вы забыли зонт и не знаете где он, можно открыть приложение, глянуть на задний ряд автомобиля и быстро найти пропажу. У других автомобилей ничего подобного нет даже близко, что, конечно, делает Tesla выше остальных.
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