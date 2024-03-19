Часы Black Shark GT3 оценили в 35 долларов

Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Black Shark выпустил на глобальный рынок умные часы Black Shark GT3, которые будут стоить 35 долларов. Новинка характеризуется 1,96-дюймовым прямоугольным экраном AMOLED с разрешением 410:502 пикселя, слегка изогнутым корпусом в стиле Oppo Watch 4 Pro, поддержкой 100 режимов тренировок, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений, отслеживанием качества сна и уровня стресса, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном, двумя расцветками корпуса, аккумуляторной батареей ёмкостью 250 мАч и временем автономной работы до 10 дней.