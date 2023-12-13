Часы Black Shark S1 Pro оценили в 77 евро

Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark представил на международном рынке умные часы Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic, которые оценены в 77 евро и 67 евро соответственно. Новинки оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 и кадровой частотой 60 Гц, 100 вариантами цифровых циферблатов и более чем 100 спортивными режимами. Старшая модель может похвастаться металлическим корпусом с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой, черной и синей расцветками, поддержкой ChatGPT и временем автономной работы до 15 дней. Часы S1 Classic получили более простой дизайн с одной кнопкой, черную расцветку и автономность до 12 дней